Дорога спасения: как волонтеры едут в "горячие" точки спасать жизнь

Встречаемся с Максимом на АЗК WOG в Киеве. Он заправляет бусик. Дорога неблизкая – более 600 км, так что полный бак горючего – это залог мобильности волонтера, а еще возможность доставить гуманитарный груз тем, кому это сегодня нужно и может спасти жизнь. Далее отправляемся в гуманитарный штаб «Жизнелюба», чтобы загрузить бусик лекарством.

«В первые дни войны, когда все остановилось, почувствовал потребность помогать. Пошел в пожарную часть в нашем районе, ребята там посмотрели на меня и сказали, что у них рук хватает. Решил сходить в полицию. Полицейские встретили дружелюбно, рассказывали истории, но к себе не взяли. Не нужна была моя помощь и в киевском муниципальном гуманитарном штабе. Продолжал искать. Наткнулся в фейсбуке на пост Гарика Корогодского. В нем он писал, что нужны ребята в гуманитарный штаб «Жизнелюба». Так и началось мое волонтерство», – вспоминает Максим.

Бусик подъезжает к гумштабу. Из помещения выходят ребята и быстро грузят гумдопомощь в авто. А мы с Максимом в это время продолжаем общение. Он рассказывает, что до войны был ІТшником. Сейчас почти не работает. Все время отнимает помощь людям.

«Волонтерство для меня важно. Бываю в разных уголках страны. Вижу, как война влияет на людей, регионы. Проехал всю Украину – от Закарпатья до юга, востока. После того как по деоккупированным территориям прошли саперы и отметили опасные места, мы сразу же едем туда. Сначала привозим стандартные наборы: продукты, средства гигиены, базовые лекарства. Раздаем их людям, фиксируем их потребности, чтобы потом вернуться и привезти заказ. Кому-то нужна буржуйка, кто родственников потерял и просит помочь найти», - рассказывает Максим и добавляет, что никому не желает пережить такой опыт.

Загруженным бусиком выезжаем в деоккупированный Изюм. Замечаю в салоне бронежилеты, каски. Конечно, у волонтеров должны быть средства защиты. За окном виды Киевщины, Полтавщины, Харьковщины. Относительно мирные населенные пункты с ухоженными домами и подворьями чередуются с уничтоженными врагом территориями. От осознания, что это не просто изуродованные здания, а сотни и тысячи разрушенных судеб и унесенных жизней, кровь стынет в жилах.

Спрашиваю Максима, не бывает ли страшно ехать туда, где высока вероятность «прилетов» или артобстрелов. Спокойным голосом отвечает, что его чувство страха прошло эволюцию – от растерянности, которая была изначально, до осознания, что каждый взрыв или вспышка вдали – это чья-то жизнь. И тогда просто ощущаешь шок. Как такое могло случиться. Как людям вообще пришло в голову убивать других.

Нам повезло. По дороге из Киева в Изюм относительно тихо. Но это бывает не всегда.

«Мы ехали в деоккупированный Херсон. Заезжали со стороны Николаева. Город обесточен. Вокруг тьма. Внезапно в небе появились вспышки, похожие на салют. Сказал бы хорошо, но понимаю убийственную природу этой красоты. Это были фосфорные бомбы», - вспоминает волонтер «Жизнелюба»

Заезжаем в Изюм. Все церкви иссечены осколками от бомб и ракет. Не осталось ни одной уцелевшей заправки. Хорошо, что в Киеве запаслись горючим.

Проезжаем по частному сектору, там разрушения частичны. Вот полностью разрушен магазин, а неподалеку – почти невредимый дом. Заезжаем в центральную часть города – ни одного уцелевшего здания. Изюм разбит, сожжен. Двигаемся в больницу.

«Обычно на первый выезд в деоккупированные населенные пункты берем врачей. Так было и, когда ехали в Изюм. Они проверяют физическое состояние людей, помогают собрать потребности в лекарстве. Решили также заехать в местную больницу, чтобы уточнить, в чем нуждаются врачи, - вспоминает Максим. – Подъезжаем. Видим здание с новым хорошим ремонтом, утепленное. Все вокруг разбомблено, а она целеханькая. Ого. Заезжаем во двор и понимаем, что половина корпуса больницы разрушена. Вокруг валяются обломки, строительные материалы…»

Такую же картинку увидели и сегодня. Нас встретил Юрий Кузнецов, работающий здесь ортопедом-травматологом. Благодарит за лекарства и изделия медицинского назначения, которые привез Максим. Идем по коридорам в его кабинет. По дороге Юрий рассказывает, что сейчас на стационарном лечении находится около 80 пациентов. Еще есть амбулаторные пациенты. Это достаточно много, учитывая состояние, в котором находится больница, некоторые помещения совсем не пригодны к использованию. А до полномасштабной войны медицинское учреждение ежедневно могло принимать до 300 пациентов.

«Сейчас начали обращаться люди с «нормальными» болезнями, присущими мирному времени: гипертоническая, ишемическая болезнь сердца, бронихты, пневмонии, обострение хронических болезней, грыжи, травмы и тому подобное, – перечисляет Юрий Кузнецов. – Если до большой войны в больнице было более 70 врачей разных специализаций, то сегодня осталось всего 19. Но несмотря на это и повреждения, которые получило здание, мы все равно пытаемся оказывать услуги разного характера – от терапевтических до плановой хирургической помощи».

Наш собеседник радуется, что в больнице уже родилось четверо младенцев – двое мальчиков и две девочки.

На этой приятной ноте мы желаем друг другу скорейшей Победы над врагом. Направляемся с Максимом к авто. Впереди более 600 км до Киева и тысячи мыслей в голове…

Тина Николова (Михайловская), основательница фонда «Жизнелюб»

Поддержка бизнеса очень важна для нашего фонда. Именно благодаря коллаборациям с бизнесами мы можем помогать людям по всей стране. Производители предоставляют свою продукцию, а мы развозим ее в прифронтовые и деоккупированные города. Или, как в случае с проектом «Добропаливо», который мы реализовали в сотрудничестве с WOG и Visa, «Жизнелюб» получил горючее для гуманитарных поездок и уже доставил продукты, теплые вещи и жизненно необходимые медикаменты в Харьков и область – Купянск, Изюм, Чугуев и Балаклею. Мы также отвезли помощь в Херсон и Херсонскую область и предоставили топливо пунктам несокрушимости в трех районах Киева – чтобы там работали генераторы. Впереди много новых гуманитарных поездок, и мы благодарны проекту «Добропаливо» и всем людям, которые присоединялись к нему и «подвешивали» горючее на заправках, собрав для наших волонтеров 4 884 893 грн или почти 120 000 горючего, а WOG и Visa - за удвоение горючего, которое украинцы оплачивали картами Visa.