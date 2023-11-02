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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помощь США для Украины используется по назначению — посол США

Киев • УНН

 • 165670 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине существует проблема коррупции, однако американская помощь используется по назначению. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Помощь США для Украины используется по назначению — посол США

Цитата

“Существует долгая история проблемы коррупции в Украине и, по правде говоря, во всем регионе. Это проблема советского наследия во многих странах. Российская агрессивная война в Украине действительно изменила общественное восприятие коррупции в Украине, ее больше не терпят. Это одна из причин, почему мы больше это видим и слышим, и я думаю, что это хорошо”, — отметила Бринк.

Детали

Такое заявление Бриджит Бринк сделала отвечая на вопрос журналистов о том, является ли коррупция преградой в том, чтобы Вашингтон продолжал поддерживать Киев в защите Украины от агрессии РФ.

В целом ее интервью было посвящено вопросам о поддержке Украины в борьбе с вооруженной агрессией россии.

Посолка уверяет, что украинское правительство делает немало для преодоления коррупции, в том числе “преследуя ряд высокопоставленных чиновников и депутатов”.

По словам Бринк треть американского посольства в Украине сейчас занимается отслеживанием как реализуется предоставленная США помощь. Дипломат утверждает, что предоставленные американцами средства и ресурсы используются по назначению.

“Я могу сказать, что ни одна часть (военного) оборудования не была использована иным образом, чем была предназначена, как и ни одна часть гуманитарной помощи или любой другой бюджетной поддержки”, — отмечает Бринк.

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Бринк также напомнила американской аудитории, что Украина борется за свое существование, и США помогает, предоставляя украинцам поддержку в сфере безопасности и не имея на поле боя американских солдат, что в свою очередь отвечает интересам безопасности Соединенных Штатов.

Также она сообщила, что страны ЕС совокупно предоставили Киеву помощи больше, чем США: 73 миллиарда из Вашингтона против и 82 миллиарда со стороны Брюсселя.

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