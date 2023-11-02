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Допомога США для України використовується за призначенням — посолка США

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні існує проблема корупції, однак американська допомога використовується за призначенням. Про це в етері телеканалу Fox News заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.

Допомога США для України використовується за призначенням — посолка США

Цитата

“Існує довга історія виклику корупції в Україні та, щиро кажучи, в усьому регіоні. Це проблема радянської спадщини у багатьох країнах. Російська агресивна війна в Україні справді змінила суспільне сприйняття корупції в Україні, її більше не толерують. Це одна з причин, чому ми більше це бачимо і чуємо, і я думаю, що це добре”, — зазначила Брінк.

Деталі

Таку заяву Бріджит Брінк зробила відповідаючи на питання журналістів про те, чи є корупція перепоною у тому, щоб Вашингтон продовжував підтримувати Київ у захисті України від агресії рф.

Загалом її інтерв’ю було присвячене питанням щодо підтримки України у боротьбі зі збройною агресією росії.

Посолка запевняє, що український уряд робить чимало задля подолання корупції, зокрема й “переслідуючи низку високопосадовців і депутатів”.

За словами Брінк третина американського посольства в Україні нині займається відстеженням як саме реалізується надана США допомога. Дипломатка стверджує, що надані американцями кошти та ресурси використовуються за призначенням.

“Я можу сказати, що жодна частина (військового) обладнання не була використана іншим чином, ніж була призначена, як і жодна частина гуманітарної допомоги або будь-якої іншої бюджетної підтримки”, — наголошує Брінк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол США підтвердила, що українські пілоти розпочали навчання на F-16 в Арізоні

Брінк також нагадала американській аудиторії, що Україна бореться за своє існування, і США допомагає, надаючи українцям безпекову підтримку й не маючи на полі бою американських солдатів, що своєю чергою відповідає безпековим інтересам Сполучених Штатів.

Також вона повідомила, що країни ЄС сукупно надали Києву допомоги більше, ніж США: 73 мільярди з Вашингтона проти та 82 мільярдів з боку Брюсселя.

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