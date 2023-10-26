Посол США підтвердила, що українські пілоти розпочали навчання на F-16 в Арізоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, що українські пілоти розпочали тренування на літаках F-16 в Арізоні, передає УНН.
Цитата
"Українські пілоти зараз тренуються на літаках F-16 Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона. Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України", - написала Брінк у соцмережі Х.
За її словами, "Сполучені Штати пишаються тим, що разом з європейськими партнерами підтримують Україну у захисті від жорстокої агресії Росії".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обговорили наступальні та оборонні операції, а також потреби ЗСУ: Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі та адміралом Британії
Нагадаємо
У Сполучених Штатах Америки розпочалась льотна підготовка українських пілотів на винищувачах F-16.