Обговорили наступальні та оборонні операції, а також потреби ЗСУ: Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі та адміралом Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі та адміралом Британії. Йшлося про наступальні та оборонні операції, а також актуальні потреби ЗСУ, передає УНН.
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Залужний повідомив, що провів зустріч у широкому складі з нашими партнерами - Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.
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"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника.
Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.
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Він також подякував союзникам за непохитну підтримку та допомогу.
"Разом ми сильніші, і разом ми переможемо!" - резюмував Залужний.
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