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The Guardian

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Обговорили наступальні та оборонні операції, а також потреби ЗСУ: Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі та адміралом Британії

Київ • УНН

 • 100197 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі та адміралом Британії. Йшлося про наступальні та оборонні операції, а також актуальні потреби ЗСУ, передає УНН.

Обговорили наступальні та оборонні операції, а також потреби ЗСУ: Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі та адміралом Британії

Деталі

Залужний повідомив, що провів зустріч у широкому складі з нашими партнерами - Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

Цитата

"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника.

Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Додамо

Він також подякував союзникам за непохитну підтримку та допомогу.

"Разом ми сильніші, і разом ми переможемо!" - резюмував Залужний.

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