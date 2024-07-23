Дополнительные расходы, которые лучше направить на ВСУ - преподаватель ВУЗа против переименования Броваров в Бровари

Средства, которые придется тратить на смену печатей, табличек и многого другого лучше направить на помощь Вооруженным силам Украины. Это один из ключевых аргументов, почему Верховной Раде не надо голосовать за изменение названия города Бровары на Бровари. Такое мнение озвучил ассистент кафедры менеджмента и делового администрирования Университета искусственного интеллекта и цифровизации, депутат Броварского городского совета Максим Ткаченко в комментарии УНН.

Детали

По его словам, противоречивая инициатива нардепа Романа Лозинского и некоторых его коллег по переименованию Броваров сейчас, когда страна находится в состоянии войны, абсолютно не актуальна.

Я принципиально выступаю за старое название города Бровары, которое мы имеем сейчас. Такие инициативы абсолютно не ко времени. Это во-первых. Во-вторых, это финансово затратно - печати, таблички и тому подобное. Это повлечет за собой средства, которые можно с легкостью и лучше отправить для ВСУ на помощь, - рассказал Максим Ткаченко.

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Дополнительно

Такой же позиции придерживается депутат Броварского горсовета, представитель бизнеса Виктор Гайдуков.

"Всем предприятиям надо будет менять документацию. Таблички новые в городе делать. Каждому жителю надо будет все менять Никто не подсчитывал, но это очень дорого. Эти средства можно направить на ВСУ и это сегодня гораздо важнее", - отметил Гайдуков в комментарии УНН.

В свою очередь, народный депутат Виталий Безгин утверждает, что из-за пробелов в законодательстве переименование населенного пункта автоматически не повлечет за собой переименование общины. Поэтому не будет никаких дополнительных расходов, в частности, на изменение документации.

Контекст

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратились в Верховную Раду Украины с ходатайством не рассматривать на сессии вопрос переименования города.

Постановление о переименовании Броваров в Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, есть три вывода научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.