Доноры пообещали миллиард евро на борьбу с голодом в Йемене

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19714 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79908 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140799 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112931 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110167 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102474 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103118 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Доноры пообещали миллиард евро на борьбу с голодом в Йемене

Доноры пообещали миллиард евро на борьбу с голодом в Йемене

Киев  •  УНН

 • 12848 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В ходе донорской конференции, которая состоялась в Женеве, страны мира и международные организации пообещали выделить около миллиарда евро на борьбу с голодом в охваченном вооруженным конфликтом Йемене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, Европейский союз планирует оказать помощь в размере 116 млн евро, а Красный Крест решил удвоить свой бюджет для Йемена до 83 млн евро. 105 млн евро пообещало выделить для йеменцев в текущем году правительство Германии.

Результат донорской конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал “замечательным успехом”. Однако, по оценкам ООН, Йемену необходима вдвое большая сумма только в этом году из-за угрозы “трагедии огромных размеров”, которая нависла над 19 миллионами людей.

А.Гуттериш отметил, что Йемену грозит “самый большой в мире голодный кризис”.

Напомним, ранее в ООН заявили, что население трети провинций Йемена находится на грани голода.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитами-хуситами, которых поддерживает Иран, и сторонниками президента Абд-Раббу Мансура Хади, на стороне которого — коалиция во главе с Саудовской Аравией.

 

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