Доноры пообещали миллиард евро на борьбу с голодом в Йемене

В частности, Европейский союз планирует оказать помощь в размере 116 млн евро, а Красный Крест решил удвоить свой бюджет для Йемена до 83 млн евро. 105 млн евро пообещало выделить для йеменцев в текущем году правительство Германии.

Результат донорской конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал “замечательным успехом”. Однако, по оценкам ООН, Йемену необходима вдвое большая сумма только в этом году из-за угрозы “трагедии огромных размеров”, которая нависла над 19 миллионами людей.

А.Гуттериш отметил, что Йемену грозит “самый большой в мире голодный кризис”.

Напомним, ранее в ООН заявили, что население трети провинций Йемена находится на грани голода.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитами-хуситами, которых поддерживает Иран, и сторонниками президента Абд-Раббу Мансура Хади, на стороне которого — коалиция во главе с Саудовской Аравией.