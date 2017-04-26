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Донори пообіцяли мільярд євро на боротьбу з голодом у Ємені

Донори пообіцяли мільярд євро на боротьбу з голодом у Ємені

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У ході донорської конференції, яка відбулася в Женеві, країни світу і міжнародні організації пообіцяли виділити близько мільярда євро на боротьбу з голодом в охопленому збройним конфліктом Ємені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle

Зокрема, Європейський союз планує надати допомогу в розмірі 116 млн євро, а Червоний Хрест вирішив подвоїти свій бюджет для Ємену до 83 млн євро. 105 млн євро пообіцяв виділити для єменців у поточному році уряд Німеччини.

Результат донорської конференції Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш назвав “чудовим успіхом”. Проте, за оцінками ООН, Ємен потребує удвічі більшої суми лише цього року через загрозу “трагедії величезних розмірів”, яка нависла над 19 мільйонами людей.

А.Гуттеріш наголосив, що Ємену загрожує “найбільша у світі голодна криза”.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що населення третини провінцій Ємену перебуває на межі голоду.

Конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року. Країна поділена між шиїтами-хуситами, яких підтримує Іран, та прихильниками президента Абд-Раббу Мансура Хаді, на боці якого — коаліція на чолі з Саудівською Аравією.

 

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