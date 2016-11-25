Донецкого ветврача поймали на взятке

Вчера, 24 ноября, правоохранители при получении неправомерной выгоды в сумме 4 000 грн разоблачили заведующего одного из участков Великоновоселковской районной государственной больницы ветеринарной медицины.

Установлено, что ветеринарный врач требовал и получил от жительницы города Курахово взятку за срочную выдачу справки на мясопродукты, которые планировалось вывозить на временно оккупированную территорию Донецкой области.

По данному факту данные внесли в ЕРДР по ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство или получение неправомерной выгоды).

Оперативно-следственные действия продолжаются.