Донецкого ветврача поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Донецкого ветврача, который выдавал справки для провоза продуктов через линию разграничения, разоблачили на взятке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Вчера, 24 ноября, правоохранители при получении неправомерной выгоды в сумме 4 000 грн разоблачили заведующего одного из участков Великоновоселковской районной государственной больницы ветеринарной медицины.
Установлено, что ветеринарный врач требовал и получил от жительницы города Курахово взятку за срочную выдачу справки на мясопродукты, которые планировалось вывозить на временно оккупированную территорию Донецкой области.
По данному факту данные внесли в ЕРДР по ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство или получение неправомерной выгоды).
Оперативно-следственные действия продолжаются.