Донецького ветлікаря спіймали на хабарі

Вчора, 24 листопада, правоохоронцями на отриманні неправомірної вигоди у сумі 4000 грн викрито завідувача однієї з дільниць Великоновосілківської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Встановлено, що ветеринарний лікар вимагав та отримав від жительки міста Курахове хабара за термінову видачу довідки на м’ясопродукти, які планувалося вивозити на тимчасово окуповану територію Донецької області.

За цим фактом дані внесені до ЄРДР за ч.3 ст.368 КК України (вимагання або отримання неправомірної вигоди).

Оперативно-слідчі дії тривають.