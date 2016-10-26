Донецкий "Шахтер" вышел в 1/4 финала Кубка Украины по футболу

По сравнению с предыдущим матчем премьер-лиги против "Звезды" с Кропивницкого, тренер горняков провел достаточно серьезную ротацию состава, так место в рамке ворот занял Анотон Каниболоцкий, также шанс проявить себя получили молодые игроки "Шахтера" - 20-летний защитник Николай Матвиенко 21-летний полузащитник Вячеслав Танковский, а также нападающий Андрей Борячук, который второй раз подряд вышел со старта.

С первых минут матча горняки захватили инициативу. Впрочем первые 10 минут игра проходила без моментов. Первый момент, по сути, стал голевым. Ярослав Ракицкий ударом со штрафного, попал в стенку, Тайсон подобрал мяч за пределами штрафной и пробил - удар голкипер "Александрии" парировал, на мяч набежал Кривцов, который навесил на линию вратарской - удар Тараса Степаненко пришелся в спину защитника александрийцев Сергея Басова, от которого и попал в ворота - 1:0.

Через несколько минут "Шахтер" имел три подряд голевых момента. Сначала Бернард не смог переиграть Новака после паса Тайсона, на прочность стойку александрийцев проверил Эдуардо, который пробивал после паса Танковского, в третьем моменте возможность отличиться имел Тайсон, однако забить ему помешал полузащитник "Александрии" Владислав Огиря.

Отличный момент в конце тайма потеряли гости. Пас Каниболоцкого защитнику перехватил Артем Черной, полузащитник отпасовал на Романа Яремчука, впрочем последний не попал по пустым воротам.

Во втором тайме "Александрии" удалось отодвинуть игру от своих ворот. Лучший момент во второй половине встречи - на 69-й минуте имел Василий Грицук, после подачи углового, он головой пробивал по воротам "Шахтера", впрочем мяч прошел рядом со штангой Каниболоцкого.

В конце встречи второй гол забил Марлос, который после паса Дентиньо, забил второй мяч.

На 94-й минуте александрийцам удалось отквитать один гол - Роман Яремчук после паса Василия Грицука сделал счет 2:1.

На большее александрийцам не хватило времени - финальный свисток арбитра встречи Александра Дердо зафиксировал окончательный счет 2:1 в пользу "Шахтера".

Следующий матч горняки сыграют дома в рамках Премьер-лиги против "Черноморца", "Александрии" же предстоит выезд в Полтаву, где команда сыграет против местной "Ворсклы".