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Донецький "Шахтар" вийшов до 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Донецький "Шахтар" вийшов до 1/4 фіналу Кубку України з футболу

Київ • УНН

 • 9004 перегляди

ЖИТОМИР-ЛЬВІВ. 26 жовтня. УНН. Донецький ФК “Шахтар”, перемігши у Львові “Олександрію” вийшов до ¼ фіналу Кубку України з футболу, повідомляє кореспондент УНН.

Порівняно із попереднім матчем прем’єр-ліги проти “Зірки” із Кропивницького, тренер гірників провів досить серйозну ротацію складу, так місце у рамці воріт зайняв Анотон Каніболоцький, також шанс проявити себе отримали молоді гравці “Шахтаря” — 20-річний захисник Микола Матвієнко, 21-річний півзахисник В’ячеслав Танковський, а також нападник Андрій Борячук, який вдруге поспіль вийшов зі старту.

З перших хвилин матчу гірники захопили ініціативу. Втім перші 10 хвилин гра відбувалась без моментів. Перший момент, по суті, став гольовим. Ярослав Ракицький ударом зі штрафного, влучив у стінку, Тайсон підібрав м’яч за межами штрафного майданчика та пробив — його удар голкіпер “Олександрії” парирував, на м’яч набіг Кривцов, який навісив на лінію воротарського майданчика — удар Тараса Степаненка прийшовся у спину захисника олександрійців Сергія Басова, від якого і потрапив у ворота — 1:0.

Через кілька хвилин “Шахтар” мав три поспіль гольові моменти. Спочатку Бернард не зміг переграти Новака після пасу Тайсона, на міцність стійку олександрійців перевіри Едуардо, який пробивав після пасу Танковського, в третьому моменті можливість відзначитись мав Тайсон, проте забити йому завадив півзахисник “Олександрії” Владислав Огіря.

Відмінний момент наприкінці тайму змарнували гості. Пас Каніболоцького захиснику перехопив Артем Чорній, півзахисник відпасував на Романа Яремчука, втім останній не влучив по пустих воротах.

У другому таймі “Олександрії” вдалось відсунути гру від власних воріт. Найкращий момент у другій половині зустрічі— на 69-й хвилині мав Василь Грицук, після подачі кутового, він головою пробивав по воротах “Шахтаря”, втім м’яч пройшов поруч із стійкою Каніболоцького.

Наприкінці зустрічі другий гол забив Марлос, який після пасу Дентіньйо, забив другий м’яч.

На 94-й хвилині олександрійцям вдалось відквитати один гол — Роман Яремчук після пасу Василя Грицука зробив рахунок 2:1.
На більше олекнсандрійцям не вистачило часу — фінальний свисток арбітра зустрічі Олександра Дердо зафіксував остаточний рахунок 2:1 на користь “Шахтаря”.

Наступний матч гірники зіграють вдома у рамках Прем’єр-ліги проти “Чорноморця”, на “Олександрію” ж чекає виїзд до Полтави, де команда зіграє проти місцевої “Ворскли”.

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