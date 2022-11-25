Донецкая область: за сутки от обстрелов россиян в области ранены 3 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о пострадавших от рук российских войск в области за минувшие сутки, пишет УНН.
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"За 24 ноября россияне ранили 3 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Угледаре и Красногоровке", — написал Кириленко.
Как отметил председатель ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Около часа ночи русская армия атаковала пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей, где выбило много окон. Обошлось без пострадавших. Второй ракетный обстрел произошел на рассвете.