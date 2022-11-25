Донецька область: від обстрілів росіян у област поранено 3 людини за добу

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"За 24 листопада росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті, Вугледарі та Красногорівці", — написав Кириленко.

Як зазначив голова ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Близько першої ночі російська армія атакувала передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею, де вибило багато вікон. Обійшлося без постраждалих. Другий ракетний обстріл відбувся на світанку.