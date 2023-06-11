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Донецкая область: оккупанты за сутки ранили 8 гражданских лиц

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки ранили 8 жителей Донецкой области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Донецкая область: оккупанты за сутки ранили 8 гражданских лиц

Цитата 

"За 10 июня россияне ранили 8 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке и Лимане, 1 в Авдеевке, Шахтерском, Северном и Максимильяновке", - говорится в сообщении. 

Детали

С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области захватчики убили 1556 мирных жителей, ранены еще 3676 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Украинским военным за эти сутки удалось на разных участках Бахмутского направления продвинуться до 1400 метров.

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