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На Бахмутському напрямку Сили оборони на окремих ділянках за добу просунулися до 1400 метрів - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Українським військовим за цю добу вдалося на різних ділянках Бахмутського напрямку просунутися до 1400 метрів. Загалом відбулося 6 боєзіткнень, під час яких було знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На Бахмутському напрямку Сили оборони на окремих ділянках за добу просунулися до 1400 метрів - Череватий

Цитата

«Користуючись тим, що ворог проводив ротаційні заходи, змінюємо свої підрозділи, намагаємося наносити по ворогу удари, контратакуємо. За цю добу вдалося на різних ділянках просунутися до 1400 метрів», - сказав Череватий.

Деталі

За його словами, ворог веде активну оборону.

«Намагається бити по наших підрозділах. 330 разів бив ствольною реактивною артилерією по наших підрозділах, 8 авіаударів завдав, загалом відбулося 6 боєзіткнень, у ході яких ми знищили 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон», - розповів Череватий.

Також він повідомив, що знищено ворожі самохідну артилерійську установку «Гвоздика», 3 бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату С-60, безпілотний апарат «ZALA», 8 складів з боєприпасами та 7 авто, які підвозили боєприпаси та зброю.

Доповнення

9 червня Череватий повідомляв, що підрозділи Сил оборони проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку та за добу просунулися на 1200 метрів й ліквідували 120 окупантів.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Бахмутському напрямку російським військам не вдаються спроби атакувати, попри стягування своїх резервів.

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