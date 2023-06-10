На Бахмутском направлении Силы обороны на отдельных участках за сутки продвинулись до 1400 метров - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Украинским военным за эти сутки удалось на разных участках Бахмутского направления продвинуться до 1400 метров. Всего произошло 6 боестолкновений, во время которых было уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Пользуясь тем, что враг проводил ротационные мероприятия, меняем свои подразделения, стараемся наносить по врагу удары, контратакуем. За эти сутки удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров», - сказал Череватый.
Детали
По его словам, враг ведет активную оборону.
«Пытается бить по нашим подразделениям. 330 раз бил ствольной реактивной артиллерией по нашим подразделениям, 8 авиаударов нанес, всего произошло 6 боестолкновений, в ходе которых мы уничтожили 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен», - рассказал Череватый.
Также он сообщил, что уничтожены вражеские самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 3 бронеавтомобиля, гаубица Д-30, зенитная пушка С-60, беспилотный аппарат «ZALA», 8 складов с боеприпасами и 7 автомобилей, которые подвозили боеприпасы и оружие.
Дополнение
9 июня Череватый сообщал, что подразделения Сил обороны проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении и за сутки продвинулись на 1200 метров и ликвидировали 120 оккупантов.
Как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, на Бахмутском направлении российским войскам не удаются попытки атаковать, несмотря на стягивание своих резервов.