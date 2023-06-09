ЗСУ за добу на окремих ділянках Бахмутського напрямку просунулися на 1200 метрів - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Підрозділи ЗСУ проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку. За добу просунулися на 1200 метрів та ліквідували 120 окупантів. Про це повідомив речник Сил оборони Східного напрямку полковник Сергій Череватий в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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"Ми, скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, тим, що ті підрозділи нові, що заходять, не до кінця знають місцевість, ми провели відповідне злагодження, завдали ударів і вже упродовж кількох днів проводимо штурмові дії на Бахмутському напрямку. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1200 метрів. Це ми все проводимо в рамках оборонної операції, яка вже багато місяців триває", - сказав Череватий.
Деталі
За його словами, окупанти чинять опір, намагаються накрити позиції ЗСУ артилерійським вогнем. За минулу добу ворог 368 разів ствольною артилерією завдав ударів по українських позиціях, відбулося 15 боєзіткнень та 5 авіанальотів. Було ліквідовано 120 російських окупантів, 163 поранено, 11 взяли в полон.
"Також знищено три гармати, артилерійську систему "Нона" і самохідну артилерійську установку "Гвоздика", протитанкову гармату "Рапіра", реактивну систему залпового вогню "Град" і три польових склади боєприпасів", - заявив речник.
Доповнення
Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Бахмутському напрямку російським військам не вдаються спроби атакувати, попри стягування своїх резервів.