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ВСУ в сутки на отдельных участках Бахмутского направления продвинулись на 1200 метров - Череватый

Киев • УНН

 • 210897 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Подразделения ВСУ проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении. За сутки продвинулись на 1200 метров и ликвидировали 120 оккупантов. Об этом сообщил представитель Сил обороны Восточного направления полковник Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

ВСУ в сутки на отдельных участках Бахмутского направления продвинулись на 1200 метров - Череватый

Цитата

"Мы, воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, тем, что те подразделения новые, которые заходят, не до конца знают местность, мы провели соответствующие слаживания, нанесли удары и уже на протяжении нескольких дней проводим штурмовые действия на Бахмутском направлении. За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись в целом до 1200 метров. Это мы все проводим в рамках оборонительной операции, которая уже много месяцев продолжается", — сказал Череватый.

Детали

По его словам, оккупанты оказывают сопротивление, пытаются накрыть позиции ВСУ артиллерийским огнем. За минувшие сутки враг 368 раз ствольной артиллерией нанес удары по украинским позициям, произошло 15 боестолкновений и 5 авианалетов. Было ликвидировано 120 российских оккупантов, 163 ранены, 11 взяли в плен.

"Также уничтожены три пушки, артиллерийская система "Нона" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка "Рапира", реактивная система залпового огня "Град" и три полевых склада боеприпасов", — заявил спикер Сил обороны Восточного направления.

Дополнение

Как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, на Бахмутском направлении российским войскам не удаются попытки атаковать, несмотря на стягивание своих резервов.

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