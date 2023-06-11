Донецька область: окупанти за добу поранили 8 цивільних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Російські окупанти за минулу добу поранили 8 жителів Донецької області. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.
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"За 10 червня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці та Лимані, 1 в Авдіївці, Шахтарському, Північному та Максимільянівці", - йдеться у повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загарбники вбили 1556 мирних жителів, поранено ще 3676 осіб. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Українським військовим за цю добу вдалося на різних ділянках Бахмутського напрямку просунутися до 1400 метрів.