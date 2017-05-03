Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена - ГСЧС

"По состоянию на 7 часов 3 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 2 мая предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).