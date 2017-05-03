Донецька фільтрувальна станція досі знеструмлена - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Донецька фільтрувальна станція, що забезпечує Авдіївку на Донеччині центральним водопостачанням, станом на ранок середи залишається без електропостачання. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 7 годину 3 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що 2 травня попередньо в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).