Донецкая область: россияне утром ударили из авиации по Очеретино, убили мужчину, в другой громаде есть раненая

Российские войска сегодня утром ударили из авиации по Очеретино в Донецкой области, 56-летний мужчина погиб, а 74-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Часовоярской громады, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

1 человек погиб в результате обстрела Очеретино. россияне обстреляли поселок из авиации сегодня утром - попали прямо в дом и убили 56-летнего мужчину. - написал Филашкин в Telegram.

Также сегодня, по словам главы ОВА, под обстрел попала Часовоярская громада - там ранена 74-летняя женщина, ее доставили в больницу.

"Кроме того, сегодня стало известно о еще двух погибших в Очеретинской громаде - в результате артобстрела 15 апреля в Нетайловом погибли 2 человека", - указал Филашкин.

"Оставаться в Донецкой области - опасно!" Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОВА.

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