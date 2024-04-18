Армия рф ночью нанесла по Донецкой области 10 ракетных ударов

Десять ракетных ударов нанесли россияне по Донецкой области в ночь на 18 апреля. Шестью ракетами российские войска атаковали Покровск, еще четырьмя - Селидово. Об этом сообщили в четверг в полиции региона, передает УНН.

Как сообщается, шесть ракет оккупанты направили на Покровск, повредили СТО, предприятие и 8 гражданских авто.

Еще четырьмя ракетами атаковали Селидово - убили гражданского человека. Разрушениям подверглись 12 частных домов, сельскохозяйственное предприятие, магазин, линия электропередач.

Дополнение

Относительно обстрелов за прошедшие сутки, то по данным полиции, Донецкая области претерпела 1816 вражеских атак. 17 апреля армия рф накрыла огнем 5 населенных пунктов: города Константиновка, Красногоровка, поселки Желанное, Очеретино, село Марково.

В результате вражеских обстрелов повреждены 22 гражданских объекта - 19 жилых домов, учебные заведения, админздание.

В Красногоровке получили ранения двое мирных жителей, пострадали частные дома.

Авиаудар нанесли российские военные по Константиновке - повредили 12 частных домов и учебное заведение.

Из артиллерии враг обстрелял Марково Константиновской громады, повреждены частный дом, админздание, учебное заведение.

Три дома повреждены в результате авиационных и артиллерийских ударов по Желанному.

Ударов рф по Харькову за сутки не зафиксировано, в области россияне атаковали управляемыми авиабомбами и дронами