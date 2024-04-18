Армия рф ночью нанесла по Донецкой области 10 ракетных ударов

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Страны G7 не планируют размораживать активы рф до возмещения потерь Украине - заявление
Страны G7 не планируют размораживать российские активы и работают над тем, как использовать их для помощи Украине. План по компенсации для Киева за счет замороженных финансов рф будет представлен на саммите в Италии в июне.
В Германии задержали двух агентов рф, которые планировали сорвать военную помощь Украине
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Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд
Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты, которую ему подарил на день рождения офицер из Администрации Главнокомандующего, не предупредив о ее подлинности.
Ударов рф по Харькову за сутки не зафиксировано, в области россияне атаковали управляемыми авиабомбами и дронами
Вражеских обстрелов Харькова не зафиксировано, но 22 населенных пункта в регионе подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, в том числе с применением управляемых авиабомб и беспилотников, что привело к материальному ущербу, но обошлось без жертв.
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Блинкен посетит встречу министров иностранных дел G7 на Капри, чтобы обсудить поддержку Украины в борьбе с российской войной, кризис на Ближнем Востоке и углубление глобального партнерства.
Может производить ракетное топливо: в россии заявили об атаке дронов на завод в ростовской области
В россии заявили о ночной атаке беспилотников на Каменский химический завод в ростовской области, в результате которого обломки одного из сбитых дронов повредили завод и ранили работника.
Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое
В результате удара Вооруженных сил Украины по военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму были поражены вражеские пусковые установки систем противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы и самолеты.