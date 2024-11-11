Донецкая область: глава ОВА подтвердил повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что враг повредил плотину Кураховского водохранилища, пишет УНН.

Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано!