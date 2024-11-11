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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
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Донецкая область: глава ОВА подтвердил повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища

Донецкая область: глава ОВА подтвердил повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища

Киев  •  УНН

14:49 • 9908 просмотра

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Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин официально подтвердил, что враг повредил плотину Кураховского водохранилища, уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 метра. Ситуация потенциально угрожает жителям населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что враг повредил плотину Кураховского водохранилища, пишет УНН.

Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано!

- написал Филашкин в Telegram.

По его словам, продолжается мониторинг уровня воды в реке. "Готовы к любому развитию событий. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил Филашкин.

В Донецкой области из-за повреждения возле Терновской дамбы вода подступает к населенным пунктам11 ноября 2024, 13:04 • 13287 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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