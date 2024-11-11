Донецкая область: глава ОВА подтвердил повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища
Киев • УНН
Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин официально подтвердил, что враг повредил плотину Кураховского водохранилища, уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 метра. Ситуация потенциально угрожает жителям населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что враг повредил плотину Кураховского водохранилища, пишет УНН.
Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано!
По его словам, продолжается мониторинг уровня воды в реке. "Готовы к любому развитию событий. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил Филашкин.
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