В Донецкой области из-за повреждения возле Терновской дамбы вода подступает к населенным пунктам
Киев • УНН
Из-за повреждения Терновской дамбы в Донецкой области зафиксирован подъем воды в реке Волчья. Вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады, но оценить критичность ситуации невозможно из-за обстрелов.
Степень критичности пока подтвердить сложно из-за постоянных обстрелов.
Пишет УНН с ссылкой на Общественное Донбасс.
В Донецкой области, в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья зафиксирован подъем воды.
Идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем
В настоящее время есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады, добавил представитель Кураховской МВА.
Напомним,
УНН передавал, что Украина имеет предварительные договоренности с ЕИБ по финансированию водопровода для Николаева.
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