В Донецкой области из-за повреждения возле Терновской дамбы вода подступает к населенным пунктам

Степень критичности пока подтвердить сложно из-за постоянных обстрелов.

Пишет УНН с ссылкой на Общественное Донбасс.

В Донецкой области, в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья зафиксирован подъем воды.

Идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем - объяснил председатель Кураховской МВА Роман Падун.

В настоящее время есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады, добавил представитель Кураховской МВА.

Напомним,

УНН передавал, что Украина имеет предварительные договоренности с ЕИБ по финансированию водопровода для Николаева.

Некоторые части Сахары затопило водой