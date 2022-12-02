Донецкая область: от обстрелов оккупантов ранены 6 гражданских

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“За 1 декабря россияне ранили 6 гражданских в Донецкой области: 4 в Бахмуте и 2 в Курахово. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе”, — говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 2 декабря, около 4 часов ночи, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.