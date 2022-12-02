Донеччина: від обстрілів окупантів поранені 6 цивільних

Цитата

“За 1 грудня росіяни поранили 6 цивільних на Донеччині: 4 у Бахмуті та 2 у Кураховому. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч проти 2 грудня, близько 4-тої години ночі, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого почалася пожежа в будівлі інфраструктурного об’єкту.