Донецкая область: в Торецке россияне убили 1 жителя

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"За 28 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины — в Торецке.

Еще 11 человек в области получили ранения", — говорится в сообщении.

Дополнение

По информации, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За минувшие сутки российские захватчики совершили 33 обстрела Херсонской области. Попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию больницы в Белозерке, один человек погиб, шесть ранены.