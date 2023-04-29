Донеччина: у Торецьку росіяни вбили 1 жителя

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу російські загарбники вбили одного жителя у Торецьку, що Донеччині, 11 людей дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"За 28 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку.

Ще 11 людей в області дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Доповнення

За інформацією, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За минулу добу російські загарбники здійснили 33 обстріли Херсонської області. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію лікарні у Білозерці, одна людина загинула, шість поранено.

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