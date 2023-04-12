Донецкая область: россияне обстреляли Кураховку из "Ураганов" кассетными боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. Есть раненые в Кураховке, Бахмуте и Торецке. Повреждены частные дома офис, детсад и админздание, сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"Только что россияне обстреляли Кураховку из Ураганов кассетными боеприпасами — ранен 1 человек. Накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке – повредили дом", - написал Кириленко в Telegram.
Детали
Со слов главы ОВА, на Донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки. Курахово дважды попало под артобстрел. На утро россияне дважды обстреляли Очеретино – поврежден магазин.
На Горловском направлении известно о 2 раненых жителях Бахмута. Враг уже полностью уничтожил город – за вчера к разрушениям добавились детсад и админздание. Еще 2 человека ранены и 2 частных дома повреждены в Торецке. Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару – повреждено офисное помещение. В Соледарской громаде под обстрелами Орехово-Васильевка, Федоровка и Раздоловка.
На Лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Звановки и Переездного – без пострадавших.
Дополнение
За сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 1 погибшего и 8 раненых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецкая область: россияне наносят удары на четырех направлениях, 5 раз обстреляли Курахово