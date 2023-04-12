Донеччина: росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами

$41.320.06
44.630.03
ukru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 6022 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 95091 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 159759 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 101086 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 336795 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170924 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 143156 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195638 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124031 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108013 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131230 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41190 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 151643 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 31573 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76341 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 6070 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 77350 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 95122 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 159786 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 152545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18755 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20635 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 32251 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41837 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131884 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Донеччина: росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами

Київ • УНН

 • 611736 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Є поранені в Курахівці, Бахмуті і Торецьку. Пошкоджені приватні будинки офіс, дитсадок та адмінбудівля, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.

Донеччина: росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами

Цитата

"Щойно росіяни обстріляли Курахівку з Ураганів касетними боєприпасами — поранено 1 людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці – пошкодили будинок", - написав Кириленко в Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, на Донецькому напрямку впродовж ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Курахове двічі потрапило під артобстріл. На ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине – пошкоджено крамницю.

На Горлівському напрямку відомо про 2 поранених жителів Бахмута. Ворог уже вщент знищив місто – за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля. Ще 2 людини поранено і 2 приватні будинки пошкоджено у Торецьку. Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару – пошкоджено офісне приміщенні. У Соледарській громаді під обстрілами Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка.

На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного – без постраждалих.

Доповнення

За добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 1 загиблого і 8 поранених.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Донеччина: росіяни завдають ударів на чотирьох напрямках, 5 разів обстріляли Курахове

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59