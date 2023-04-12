Донеччина: росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Є поранені в Курахівці, Бахмуті і Торецьку. Пошкоджені приватні будинки офіс, дитсадок та адмінбудівля, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.
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"Щойно росіяни обстріляли Курахівку з Ураганів касетними боєприпасами — поранено 1 людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці – пошкодили будинок", - написав Кириленко в Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, на Донецькому напрямку впродовж ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Курахове двічі потрапило під артобстріл. На ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине – пошкоджено крамницю.
На Горлівському напрямку відомо про 2 поранених жителів Бахмута. Ворог уже вщент знищив місто – за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля. Ще 2 людини поранено і 2 приватні будинки пошкоджено у Торецьку. Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару – пошкоджено офісне приміщенні. У Соледарській громаді під обстрілами Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка.
На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного – без постраждалих.
Доповнення
За добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 1 загиблого і 8 поранених.
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