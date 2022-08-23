Донецкая область: рашисты ударили по десятку городов и сел, ночью обстреляли Славянск
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Полиция зафиксировала за минувшие сутки российские обстрелы в 11 населенных пунктах Донецкой области. Ночью оккупанты ударили по Славянску, сообщил глава ГВА Вадим Лях, пишет УНН.
Детали
По данным полиции Донецкой области, российские войска ударили по мирному населению ракетами, «Ураганами», ЗРК «С-300» и артиллерией. Есть убитые и раненые.
"В течение суток оккупанты атаковали города Бахмут, Авдеевка, Горняк, Славянск, Торецк, Часов Яр, села Константинополь, Клещиевка, Максимилиановка, Зайцево, Сокол. Армия рф разрушила и повредила 28 гражданских объектов - 16 жилых домов, склад с зерном, коксохимический завод, гаражи", - сообщили в полиции.
При этом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях 23 августа сообщил, что в результате обстрела в Славянске разрушен частный дом.
"Сегодня у нас праздник - День Государственного флага. К сожалению, как и ожидалось, город ночью обстреляли. Особенно громко было в районе улицы Целинной", - рассказал он в видеообращении.
В результате вражеских обстрелов в городе полностью разрушен жилой дом. Обошлось без жертв.
Дополнение
Российские захватчики за 22 августа убили в Донецкой области еще одно гражданское лицо, 7 – ранили.