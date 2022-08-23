Донецкая область: рашисты ударили по десятку городов и сел, ночью обстреляли Славянск

Детали

По данным полиции Донецкой области, российские войска ударили по мирному населению ракетами, «Ураганами», ЗРК «С-300» и артиллерией. Есть убитые и раненые.

"В течение суток оккупанты атаковали города Бахмут, Авдеевка, Горняк, Славянск, Торецк, Часов Яр, села Константинополь, Клещиевка, Максимилиановка, Зайцево, Сокол. Армия рф разрушила и повредила 28 гражданских объектов - 16 жилых домов, склад с зерном, коксохимический завод, гаражи", - сообщили в полиции.

При этом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях 23 августа сообщил, что в результате обстрела в Славянске разрушен частный дом.

"Сегодня у нас праздник - День Государственного флага. К сожалению, как и ожидалось, город ночью обстреляли. Особенно громко было в районе улицы Целинной", - рассказал он в видеообращении.

В результате вражеских обстрелов в городе полностью разрушен жилой дом. Обошлось без жертв.

Дополнение

Российские захватчики за 22 августа убили в Донецкой области еще одно гражданское лицо, 7 – ранили.