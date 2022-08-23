Донеччина: рашисти вдарили по десятку міст і сіл, уночі обстріляли Слов'янськ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Поліція зафіксувала за минулу добу російські обстріли в 11 населених пунктах Донеччини. Уночі окупанти вдарили по Слов'янську, повідомив голова МВА Вадим Лях, пише УНН.
Деталі
За даними поліції Донеччини, російські війська вдарили по мирному населенню ракетами, «Ураганами», ЗРК «С-300» та артилерією. Є вбиті та поранені.
"Протягом доби окупанти атакували міста Бахмут, Авдіївка, Гірник, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, села Костянтинопіль, Кліщіївка, Максимільянівка, Зайцеве, Сокіл. Армія рф зруйнувала та пошкодила 28 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, склад із зерном, коксохімічний завод, гаражі", - повідомили у поліції.
При цьому начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях 23 серпня повідомив, що внаслідок обстрілу у Слов’янську зруйновано приватний будинок.
"Сьогодні у нас свято - День Державного прапора. На жаль, як і очікувалось, місто вночі обстріляли. Особливо гучно було в районі вулиці Цілинної", - розповів він у відеозверненні.
Внаслідок ворожого обстрілу в місті повністю зруйновано житловий будинок. Обійшлося без жертв.
Доповнення
Російські загарбники за 22 серпня вбили у Донецькій області ще одну цивільну особу, 7 - поранили.