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15 марта, 19:03 • 114130 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163570 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136165 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128782 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111925 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104949 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101062 просмотра

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Дончанин пытался провезти через КПВВ 84 кг колбас в газовом баллоне

Дончанин пытался провезти через КПВВ 84 кг колбас в газовом баллоне

Киев • УНН

 • 9327 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. В газовом баллоне дончанин пытался провезти 84 килограммов колбасных изделий. Об этом корреспонденту УНН сообщает глава пресс-службы Донецкого пограничного отряд Светлана Савчук.

По информации пограничников, в КПВВ "Новотроицкое" пограничники остановили два транспортных средства, которыми правонарушители пытались провезти через линию соприкосновения груз колбасных изделий, водяной насос на сумму более 47 тыс. гривен.

"Чтобы доставить до оккупированной территории 84 килограмма колбасных изделий 32-летний житель Донецка решил заполнить ними емкость в газовом баллоне. Для отвода бдительности правоохранительных органов в багажный отсек автомобиля " Дэу " человек положил личные вещи. Еще одну машину задержали на этом же КПВВ. В ней обнаружили водяной насос. Общая сумма выявленных товаров составила более 47 тыс. гривен. Груз, транспортные средства и граждан передано компетентным органам. Кроме того наш соотечественник, который следовал из временно неподконтрольной территории попытался дать взятку пограничникам в содействии в внеочередном пересечении линии соприкосновения. 100 гривен правонарушитель вложил в паспортный документ и предложил заглянуть пограничному наряду в содержание документа ", - сообщила С.Савчук.

За свои действия лицо понесет уголовную ответственность. Для привлечения к ответственности гражданина передано работникам Нацполиции.

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