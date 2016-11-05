Дончанин пытался провезти через КПВВ 84 кг колбас в газовом баллоне

По информации пограничников, в КПВВ "Новотроицкое" пограничники остановили два транспортных средства, которыми правонарушители пытались провезти через линию соприкосновения груз колбасных изделий, водяной насос на сумму более 47 тыс. гривен.

"Чтобы доставить до оккупированной территории 84 килограмма колбасных изделий 32-летний житель Донецка решил заполнить ними емкость в газовом баллоне. Для отвода бдительности правоохранительных органов в багажный отсек автомобиля " Дэу " человек положил личные вещи. Еще одну машину задержали на этом же КПВВ. В ней обнаружили водяной насос. Общая сумма выявленных товаров составила более 47 тыс. гривен. Груз, транспортные средства и граждан передано компетентным органам. Кроме того наш соотечественник, который следовал из временно неподконтрольной территории попытался дать взятку пограничникам в содействии в внеочередном пересечении линии соприкосновения. 100 гривен правонарушитель вложил в паспортный документ и предложил заглянуть пограничному наряду в содержание документа ", - сообщила С.Савчук.

За свои действия лицо понесет уголовную ответственность. Для привлечения к ответственности гражданина передано работникам Нацполиции.