Донеччанин намагався провезти через КПВВ 84 кг ковбас у газовму балоні
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. У газовому балоні донеччанин намагався провезти 84 кілограми ковбасних виробів. Про це кореспонденту УНН повідомляє глава прес-служби Донецького прикордонного загіну Світлана Савчук.
За інформацією прикордонників, у КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники зупинили два транспортних засоби, якими правопорушники намагалися провезти через лінію зіткнення вантаж ковбасних виробів, водяний насос на суму понад 47 тисяч гривень.
"Щоб доправити до окупованої території 84 кілограми ковбасних виробів 32-річний житель Донецька вирішив запакувати ними ємність у газовому балоні. Для відведення пильності правоохоронців у багажний відсік автомобіля "Деу" чоловік поклав особисті речі. Ще одну автівку було затримано в цьому ж КПВВ. У ній виявили водяний насос. Загальна сума виявлених товарів склала понад 47 тисяч гривень. Вантаж, транспортні засоби та громадян передано компетентним органам. Крім того наш співвітчизник, котрий прямував з тимчасово непідконтрольної території спробував дати хабар прикордонникам у сприянні в позачерговому перетині лінії зіткнення. 100 гривень правопорушник вклав у паспортний документ та запропонував заглянути прикордонному наряду у вміст документу", - повдіомила С.Савчук.
За свої дії особа понесе кримінальну відповідальність. Для притягнення до відповідальності громадянина передано працівникам Нацполіції.