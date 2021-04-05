"Донбасса" не существует: Данилов объяснил свои слова об использовании понятия

Цитата:

"Мое замечание об опасности использования понятия "Донбасс" в контексте украино-российской войны вызвало бурное обсуждение... Употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде", - говорит Данилов.

Детали

Секретарь СНБО объясняет: понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны.

Цель такого использования - это противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований, отмечает Данилов.

"Кроме этого, хочу отметить, что история - это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего. И если, например, в 18-м веке понятие "Московия" было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин "Малороссия" для названия территории современной Украины" , - пишет секретарь СНБО.

Однако, по его словам, с этой точки зрения нельзя рассматривать понятие "Донбасс" как "исторически устоявшееся, использование которого вряд ли будет искоренено из употребления".

"В случае с названием"Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - добавил он.

Что было раньше

Данилов принял участие в дискуссии "Выборы на Донбассе и право на местное самоуправление", в рамках которой обсудили, в частности, вопрос о возможности проведения выборов на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Во время дискуссии секретарь СНБО отметил необходимость прежде всего четкого определения дефиниций и соблюдения нормативно-правовых документов. По его словам, термина "Донбасс" не существует ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства.