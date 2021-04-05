“Донбасу” не існує: Данілов пояснив свої слова про використання поняття

ukru
19:01 • 11402 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 104289 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133582 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113322 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130665 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145906 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167334 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199509 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307940 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192693 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122793 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131621 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144820 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157513 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 124045 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111381 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307941 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242928 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336694 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60285 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109051 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109954 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106990 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120354 перегляди
Актуальне
“Донбасу” не існує: Данілов пояснив свої слова про використання поняття

“Донбасу” не існує: Данілов пояснив свої слова про використання поняття

Київ • УНН

 • 19130 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вживання терміну "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді. Про це написав у Facebook секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи свій попередній вислів, передає УНН.

Цитата:

"Моє зауваження щодо небезпечності використання поняття "Донбас" у контексті україно-російської війни викликало бурхливе обговорення… Вживання терміну "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді", - каже Данілов.

Деталі

Секретар РНБО пояснює: поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно – в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час, – як інструмент інформаційної війни.

Мета такого використання – це протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень, зазначає Данілов.

"Крім цього, хочу зазначити, що історія – це живий процес постійних змін. Те, що вважалось аксіомою сто, п’ятдесят і навіть десять років тому, може бути докорінним чином переглянуто з точки зору дня сьогоднішнього. І якщо, наприклад, у 18-му столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін "Малоросія" для назви території сучасної України", - пише секретар РНБО.

Однак, з його слів, із цієї точки зору не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене, використання якого навряд чи буде викорінене із вжитку".

"У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. І тому навіть ураховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - додав він.

Що було раніше

Данілов взяв участь у дискусії "Вибори на Донбасі та право на місцеве самоврядування", в рамках якої обговорили, зокрема, питання щодо можливості проведення виборів на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.

Під час дискусії секретар РНБО наголосив на необхідності насамперед чіткого визначення дефініцій і дотримання нормативно-правових документів. За його словами, терміну "Донбас" не існує в жодному нормативно-правовому документі нашої держави.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами