“Донбасу” не існує: Данілов пояснив свої слова про використання поняття

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"Моє зауваження щодо небезпечності використання поняття "Донбас" у контексті україно-російської війни викликало бурхливе обговорення… Вживання терміну "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді", - каже Данілов.

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Секретар РНБО пояснює: поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно – в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час, – як інструмент інформаційної війни.

Мета такого використання – це протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень, зазначає Данілов.

"Крім цього, хочу зазначити, що історія – це живий процес постійних змін. Те, що вважалось аксіомою сто, п’ятдесят і навіть десять років тому, може бути докорінним чином переглянуто з точки зору дня сьогоднішнього. І якщо, наприклад, у 18-му столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін "Малоросія" для назви території сучасної України", - пише секретар РНБО.

Однак, з його слів, із цієї точки зору не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене, використання якого навряд чи буде викорінене із вжитку".

"У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. І тому навіть ураховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - додав він.

Що було раніше

Данілов взяв участь у дискусії "Вибори на Донбасі та право на місцеве самоврядування", в рамках якої обговорили, зокрема, питання щодо можливості проведення виборів на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.

Під час дискусії секретар РНБО наголосив на необхідності насамперед чіткого визначення дефініцій і дотримання нормативно-правових документів. За його словами, терміну "Донбас" не існує в жодному нормативно-правовому документі нашої держави.