“Донбасу” не існує, це небезпечний наратив – Данілов

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов взяв участь у дискусії "Вибори на Донбасі та право на місцеве самоврядування", в рамках якої обговорили, зокрема, питання щодо можливості проведення виборів на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби РНБО.

Секретар РНБО наголосив на необхідності насамперед чіткого визначення дефініцій і дотримання нормативно-правових документів. За його словами, терміну "Донбас" не існує в жодному нормативно-правовому документі нашої держави.

Цитата:

"Жодного "Донбасу" не існує, це небезпечний наратив, який нам нав’язує Російська Федерація", - сказав він.

Деталі

За словами Данілова, незважаючи на те, що місцеві вибори у 18 громадах Донецької і Луганської областей не відбулися, функціонування держави на цих територіях забезпечується повною мірою.

"Мова не про небажання держави проводити вибори, мова про те, що в нашій країні вже сім років йде війна, і це вимушений крок держави – реагувати на ситуацію, яку створила РФ, окупувавши частину територій Донецької і Луганської областей", - сказав він, наголосивши, що на прифронтових територіях громадянам надаються у повному обсязі всі необхідні державні послуги.

Секретар РНБО також наголосив на необхідності вдосконалення на законодавчому рівні процедури виборів у громадах, розташованих на прифронтових територіях.

Що було раніше

Наприкінці лютого у ТКГ повідомили, що проведення на окупованих територіях Донбасу місцевих виборів 31 березня 2021 року на сьогодні є нереальним.

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