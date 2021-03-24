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"Донбасса" не существует, это опасный нарратив - Данилов

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов принял участие в дискуссии "Выборы на Донбассе и право на местное самоуправление", в рамках которой обсудили, в частности, вопрос о возможности проведения выборов на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.

Секретарь СНБО отметил необходимость прежде всего четкого определения дефиниций и соблюдения нормативно-правовых документов. По его словам, термина "Донбасс" не существует ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства.

Цитата:

"Никакого "Донбасса" не существует, это опасный нарратив, который нам навязывает Российская Федерация", - сказал он.

Детали

По словам Данилова, несмотря на то, что местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей не состоялись, функционирование государства на этих территориях обеспечивается в полной мере.

"Речь не о нежелании государства проводить выборы, речь о том, что в нашей стране уже семь лет идет война, и это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию, которую создала РФ, оккупировав часть территорий Донецкой и Луганской областей", - сказал он, подчеркнув, что на прифронтовых территориях гражданам предоставляются в полном объеме все необходимые государственные услуги.

Секретарь СНБО также отметил необходимость совершенствования на законодательном уровне процедуры выборов в общинах, расположенных на прифронтовых территориях.

Что было раньше

В конце февраля в ТКГ сообщили, что проведение на оккупированных территориях Донбасса местных выборов 31 марта 2021 года на сегодня является нереальным.

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