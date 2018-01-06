"Донбасс" подписал хоккеиста из Североамериканской лиги

Новичок будет выступать в “Донбассе” под номером 11.

Украинский хоккеист большую часть карьеры провел в США, выступая за команды из молодежных и студенческих лиг, в целом набрав 131 очко (84 гола и 47 ассистов) в 102 матчах. В этом сезоне Денискины защищал цвета “Brookings Blizzard” с Североамериканской хоккейной лиги, записав на свой счет 12 голов и 5 голевых пасов в 23 встречах.

Отметим, что в сезоне-2015/16 форвард сыграл 8 матчей за молодежную команду “Белого Барса”, набрав 33 (22+11) очков и став чемпионом чемпионата Украины U-20, а также лучшим бомбардиром и снайпером первенства, после чего провел 35 матчей (29+22) за первый состав белоцерковского клуба. В том же сезоне Денискины завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, где в 5 матчах набрал 9 результативных баллов (4 шайбы, 5 ассистов).

Напомним, что дончане расторгли соглашение с капитаном молодежной сборной Украины.