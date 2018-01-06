"Донбас" підписав хокеїста із Північноамериканської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Склад хокейного клубу чинного чемпіона України “Донбасу” поповнився українським форвардом Андрієм Денискіним, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Донбасу”.
Новачок виступатиме в “Донбасі” під номером 11.
Український хокеїст більшу частину кар’єри провів у США, виступаючи за команди з молодіжних і студентських ліг, в цілому набравши 131 очко (84 голи і 47 асистів) в 102 матчах. У цьому сезоні Денискін захищав кольори “Brookings Blizzard” з Північноамериканської хокейної ліги, записавши на свій рахунок 12 голів і 5 гольових пасів у 23 зустрічах.
Відзначимо, що у сезоні-2015/16 форвард відіграв 8 матчів за молодіжну команду “Білого Барса”, набравши 33 (22 + 11) очок і ставши чемпіоном чемпіонату України U-20, а також кращим бомбардиром і снайпером першості, після чого провів 35 матчів (29 + 22) за перший склад білоцерківського клубу. У тому ж сезоні Денискін завоював бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу, де в 5 матчах набрав 9 результативних балів (4 шайби, 5 асистів).
Нагадаємо, що донеччани розірвали угоду із капітаном молодіжної збірної України.