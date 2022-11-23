"Донать по-черному" - инициатива WOG и Минздрава Украины по обеспечению генераторами больниц

Сегодня враг целенаправленно уничтожает энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины. В нашей поддержке и помощи нуждаются сотни больниц и тысячи врачей во всех уголках страны. Для них наличие электроэнергии, в том числе и за счет мощных генераторов, – это возможность работать и бесперебойно оказывать помощь раненым, проводить операции, спасать жизнь.

«В такое сложное время, накануне зимы, когда враг прицельно наносит удары по нашей медицинской инфраструктуре, наши больницы нуждаются в дополнительных генераторах. Потребность в дополнительном оснащении больниц генераторами очень велика. Поэтому наш общий с сетью WOG проект особенно важен. Он прежде всего о единстве, поддержке и содействии в спасении жизней, что является нашим величайшим приоритетом. Мы надеемся, что это только начало, а в дальнейшем другие социально ответственные бизнесы присоединятся к этой инициативе и поддержат систему здравоохранения», – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В последние годы традиция "Черной пятницы" приобретала все большую популярность среди потребителей и стала предвестницей рождественских скидок. Сеть WOG тоже всегда ждала всемирный день распродаж, чтобы порадовать клиентов интересными предложениями. Понимаем, что пошопиться еще будет время и случай, а наша помощь нужна тем, кто ежедневно спасает, врачам.

«Уникальность формата Черной пятницы в этом году состоит в том, что каждый потребитель может переосмыслить ее и сознательно сделать выбор в пользу помощи и поддержки. Не нужно донатить способом, к которому мы привыкли за последние 8 лет, и особенно за последние 8 месяцев. Достаточно заправить свое авто до полного, а WOG задонатит за каждый приобретенный вами литр из собственной прибыли. Больше литров – больше на закупку генераторов. WOG гарантирует, что отчитается за перечисленные средства и каждый установленный генератор. Мы благодарны Министерству здравоохранения за максимальное содействие, поддержку и координацию проекта», – отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Присоединиться к инициативе «Донать по-черному» максимально просто. Для этого нужно:



с 25 по 27 ноября заправить в полный автомобиль с картой PRIDE от WOG, при этом все персональные бонусы и скидки сеть сохраняет для потребителей;



три гривны от стоимости каждого литра горючего, приобретенного за наличные или банковской картой, WOG перечислит на закупку генераторов для больниц.



С первых дней широкомасштабной войны сеть АЗК WOG сфокусировалась на поддержке спасающих жизнь. Лекарства, медицинское оборудование – для больниц, топливо – для волонтеров и парамедиков, вывозящих раненых, – это далеко не полный перечень инициатив сети WOG, которые уже реализованы или работают на постоянной основе. «Донать по-черному» – один из ряда проектов, которые компания воплощает в рамках выбранной стратегии.