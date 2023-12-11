Польский Сейм избрал Дональда Туска на должность премьер-министра, передает УНН.

Как сообщает Wyborcza, Дональда Туска избрали новым премьером Польши. "За" проголосовали 248 депутатов Сейма. Против - 201.

"Спасибо Польше, это действительно замечательный день. Не для меня, а для всех тех, кто в течение этих многих лет глубоко верил, что все пойдет к лучшему и что мы прогоним тьму и зло. Это произошло благодаря вам", - сказал Дональд Туск в Сейме.

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Первой с избранием Туска поздравила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Ваш опыт и сильная приверженность европейским ценностям будут ценными для построения более сильной Европы на благо поляков", - написала она на сайте X.