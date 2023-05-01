Дональд Трамп прибыл с визитом в Шотландию, чтобы проверить свои поля для гольфа

Детали

Бывший президент владеет двумя полями для гольфа в Шотландии – одним севернее Абердина и курортом Тернберри к югу от Глазго, а также гольф-курортом Дунбег в Ирландии.

"Здорово быть дома", – сказал Трамп журналистам в аэропорту. "Это был дом моей матери".

Трамп, начавший свою предвыборную кампанию в ноябре прошлого года для президентских выборов в США в 2024 году, заявил в воскресенье, что едет, чтобы осмотреть свою собственность в Шотландии и Ирландии.

Отчеты, опубликованные в феврале, показали, что два шотландских поля для гольфа потеряли 4,4 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году.

Дополнение

Поездка состоялась через несколько недель после того, как Трампу было предъявлено обвинение в 34 уголовных преступлениях в Нью-Йорке по делу, связанному с выплатой 130 000 долларов за молчание звезде фильмов для взрослых во время его президентской кампании 2016 года. Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.