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Дональд Трамп прибув з візитом до Шотландії, щоб перевірити свої поля для гольфу

Дональд Трамп прибув з візитом до Шотландії, щоб перевірити свої поля для гольфу

Київ • УНН

 • 326378 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп прибув у понеділок із поїздкою до Шотландії, а далі до Ірландії, щоб відвідати свої поля для гольфу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Колишній президент володіє двома полями для гольфу в Шотландії - одним на північ від Абердіна і курортом Тернберрі на південь від Глазго, а також гольф-курортом Дунбег в Ірландії.

"Здорово бути вдома", - сказав Трамп журналістам в аеропорту. "Це був дім моєї матері".

Трамп, який розпочав свою передвиборчу кампанію у листопаді минулого року для президентських виборів у США 2024 року, заявив у неділю, що їде, щоб оглянути свою власність у Шотландії та Ірландії.

Звіти, опубліковані в лютому, показали, що два шотландські поля для гольфу втратили 4,4 мільйона фунтів стерлінгів у 2021 році.

Доповнення

Поїздка відбулася за кілька тижнів після того, як Трампу було пред'явлено звинувачення у 34 кримінальних злочинах у Нью-Йорку у справі, пов'язаній із виплатою 130 000 доларів за мовчання зірці фільмів для дорослих під час його президентської кампанії 2016 року. Трамп не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

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