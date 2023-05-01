Дональд Трамп прибув з візитом до Шотландії, щоб перевірити свої поля для гольфу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп прибув у понеділок із поїздкою до Шотландії, а далі до Ірландії, щоб відвідати свої поля для гольфу. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Колишній президент володіє двома полями для гольфу в Шотландії - одним на північ від Абердіна і курортом Тернберрі на південь від Глазго, а також гольф-курортом Дунбег в Ірландії.
"Здорово бути вдома", - сказав Трамп журналістам в аеропорту. "Це був дім моєї матері".
Трамп, який розпочав свою передвиборчу кампанію у листопаді минулого року для президентських виборів у США 2024 року, заявив у неділю, що їде, щоб оглянути свою власність у Шотландії та Ірландії.
Звіти, опубліковані в лютому, показали, що два шотландські поля для гольфу втратили 4,4 мільйона фунтів стерлінгів у 2021 році.
Доповнення
Поїздка відбулася за кілька тижнів після того, як Трампу було пред'явлено звинувачення у 34 кримінальних злочинах у Нью-Йорку у справі, пов'язаній із виплатою 130 000 доларів за мовчання зірці фільмів для дорослих під час його президентської кампанії 2016 року. Трамп не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.