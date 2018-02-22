Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в ​​истории Олимпийских игр

Домрачева завоевала четвертую золотую олимпийскую медаль. По количеству золотых медалей на ОИ белоруска вышла на первое место среди всех биатлонисток в истории. Спортсменка, которая на предыдущих Играх в Сочи-2014 выиграла три "золота", обошла Анастасию Кузьмину и Кати Вильгельм (по три золотые медали).

Кроме того, по количеству медалей на Олимпиадах Домрачева сравнялась с представительницей Словакии Кузьминой - у обеих по шесть медалей.

Примечательно, что у мужчин рекорд принадлежит норвежцу Бьорндалену (8 золотых медалей), далее идет француз Мартен Фуркад (5).

Заметим, что Домрачева, а также другие победительницы эстафеты по биатлону на Олимпийских играх (Скардино, Кривко, Алымбекова) будут награждены орденами "За личное мужество". Такое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщал УНН, Беларусь победила в женской эстафетной гонке по биатлону, Украина осталась вне топ-10.