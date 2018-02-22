Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Благодаря победе женской сборной Беларуси в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане ее лидер Дарья Домрачева побила рекорд по количеству выигранных золотых медалей на Олимпийских играх (среди биатлонисток), передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Беларуси.
Домрачева завоевала четвертую золотую олимпийскую медаль. По количеству золотых медалей на ОИ белоруска вышла на первое место среди всех биатлонисток в истории. Спортсменка, которая на предыдущих Играх в Сочи-2014 выиграла три "золота", обошла Анастасию Кузьмину и Кати Вильгельм (по три золотые медали).
Кроме того, по количеству медалей на Олимпиадах Домрачева сравнялась с представительницей Словакии Кузьминой - у обеих по шесть медалей.
Примечательно, что у мужчин рекорд принадлежит норвежцу Бьорндалену (8 золотых медалей), далее идет француз Мартен Фуркад (5).
Заметим, что Домрачева, а также другие победительницы эстафеты по биатлону на Олимпийских играх (Скардино, Кривко, Алымбекова) будут награждены орденами "За личное мужество". Такое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как сообщал УНН, Беларусь победила в женской эстафетной гонке по биатлону, Украина осталась вне топ-10.