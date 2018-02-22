Домрачева стала найбільш титулованою біатлоністкою в історії Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Завдяки перемозі жіночої збірної Білорусі в естафеті на Олімпіаді в Пхьончхані її лідер Дар'я Домрачева побила рекорд за кількістю виграних золотих медалей на Олімпійських іграх (серед біатлоністок), передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону Білорусі.
Домрачева виборола четверту золоту олімпійську медаль. За кількістю золотих медалей на ОІ білоруска вийшла на перше місце серед всіх біатлоністок в історії. Спортсменка, яка на попередніх Іграх в Сочі-2014 виборола три “золота”, обійшла Анастасію Кузьміну і Каті Вільгельм (по три золоті медалі).
Крім того, за кількістю медалей на Олімпіадах Домрачева зрівнялася з представницею Словаччини Кузьміної — в обох по шість медалей.
Примітно, що у чоловіків рекорд належить норвежцю Бьорндалену (8 золотих медалей), далі йде француз Мартен Фуркад (5).
Зауважимо, що Домрачева, а також інші переможниці естафети з біатлону на Олімпійських іграх (Скардіно, Кривко, Алімбекова) будуть нагороджені орденами “За особисту мужність”. Таке рішення прийняв президент Білорусії Олександр Лукашенко.
Як повідомляв УНН, Білорусь перемогла в жіночій естафетній гонці з біатлону, Україна залишилась поза топ-10.