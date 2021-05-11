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"Домохозяйка-бунтарка": Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу

"Домохозяйка-бунтарка": Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Голливудская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel Homemaker: Food, Family, Life" ("Домохозяйка-бунтарка: еда, семья, жизнь"). Об этом пишет УНН со ссылкой на видео-презентацию книги на Youtube-канале Бэрримор.

Цитата

“Я вот-вот взорвусь. Я так взволнована, что могу рассказать обо всем. Это напоминает объявления о рождении”, — призналась Бэрримор перед презентацией издание.

Детали

Звезда “Ангелов Чарли” сообщила, что в продажу книга поступит 2 ноября. Актриса также добавила, что написала эту книгу в соавторстве с шеф-поваром Пилар Вальдес, которая присутствовала на презентации.

Вместе они продемонстрировали обложку издания, на которой портрет Дрю Бэрримор и несколько фотографий рецептов из книги.

Ранее актриса не раз признавалась, что дома у нее есть целый шкаф с кулинарными книгами, которые она очень любит читать.

Напомним

Английская актриса Индира Варма снимется в телесериале из франшизы “Звездных войн” о Оби-Вана Кеноби. Вероятно, звезда сыграет роль врага главного героя Ассаж Вентресс, однако это лишь догадки фанатов.

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