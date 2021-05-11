"Домогосподарка-бунтарка": Дрю Беррімор написала кулінарну книгу

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Голлівудська актриса і телеведуча Дрю Беррімор в ефірі денного ток-шоу анонсувала дату виходу своєї першої кулінарної книги під назвою “Rebel Homemaker: Food, Family, Life” (“Домогосподарка-бунтарка: їжа, сім’я, життя”). Про це пише УНН із посиланням на відео-презентацію книги на Youtube-каналі Беррімор.

Цитата

“Я ось-ось вибухну. Я так схвильована, що можу розповісти про все. Це нагадує оголошення про народження”, — зізналася Беррімор перед презентацією видання.

Деталі

Зірка “Ангелів Чарлі” повідомила, що в продаж книга надійде 2 листопада. Актриса також додала, що написала цю книгу в співавторстві з шеф-кухарем Пілар Вальдес, яка була присутня на презентації.

Разом вони продемонстрували обкладинку видання, на якій портрет Дрю Беррімор і кілька фотографій рецептів з книги.

Раніше актриса не раз зізнавалася, що вдома у неї є ціла шафа з кулінарними книгами, які вона дуже любить читати.

Нагадаємо

Англійська актриса Індіра Варма зніметься у телесеріалі з франшизи “Зоряних війн” про Обі-Вана Кенобі. Ймовірно, зірка зіграє роль ворога головного героя Ассаж Вентресс, проте це лише догадки фанатів.

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